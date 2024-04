Lotteria degli scontrini - boom in Umbria Il record? Spende 2 euro per un panino e ne vince 25mila

(Di giovedì 25 aprile 2024) Perugia, 25 aprile 2024 – Lafa centro: consumatori ed esercenti dell’nel 2023 hanno sfiorato la cifra di 1,5 milioni didi vincite (1.450.000 per la precisione). La dea bendata, nell’anno passato, in 80 occasioni ha baciato clienti (39) e titolari di esercizi pubblici (41) della regione Cuore verde d’Italia, registrando ben 3 vincite da 100mila, tutte reclamate nella provincia di Terni. Il vincitore più giovane ha incassato il ragguardevole premio dopo aver pagato con la carta elettronica una spesa alimentare di appena 27,40. Anche se ilper la minor spesa appartiene ad un giovane perugino che ha pagato 2per unndone ...

La Lotteria degli scontrini prosegue anche nel 2024 . La Lotteria degli scontrini è il concorso, gratuito, collegato al programma Italia Cashless messo a punto dall’ex governo Conte per incentivare l’uso di carte di credito, di debito, bancomat, ...

Molti consumatori non sanno nemmeno che esiste ancora. E che ogni mese continuano ad essere estratti 10 premi da 100mila euro che si aggiungono a quelli settimanali da 25mila e alla maxi estrazione annuale da 5 milioni di euro. Perché il governo ...

