Che fine ha fatto la lotteria degli scontrini istantanea annunciata due anni fa? Gara deserta - la partenza è rinviata all’autunno

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Molti consumatori non sanno nemmeno che esiste ancora. E che ogni mese continuano ad essere estratti 10 premi da 100mila euro che si aggiungono a quelli settimanali da 25mila e alla maxi estrazione annuale da 5 milioni di euro. Perché il governo Meloni non ha mai abolito la, che nel 2020 la leader di Fratelli d’Italia aveva definito “vergognosa idiozia” e “elemosina”, e ha confermato i 45 milioni l’anno di stanziamento. Ma sulla misura introdotta come parte del piano Italia cashless del Conte 2 hacalare il silenzio: la campagna di comunicazione avviata durante la pandemia non è stata riproposta. Nel frattempo si sono anche perse le tracce dell‘introduzione di premi istantanei sul modello del Gratta & vinci,nel giugno 2022 e incentivata dalla legge di ...

Roma, 21 apr (Adnkronos) - La famiglia socialista è "l'unico argine effettivo alla destra nazionalista in tutta Europa". Lo ha detto Elly Schlein alla Direzione del Pd. "Non si chiuda la finestra del cambiamento che abbiamo contribuito ad aprire in questa ultima legislatura", ha detto tra l'altro ... (liberoquotidiano)

Non mi pento affatto di essere stato – negli anni Novanta - uno dei primi, e rarissimi, antieuropeisti. Insieme a Ida Magli vedevamo nell'Ue il discutibile sforzo di unire i popoli attraverso l'economia, piuttosto che attraverso la cultura, in tempi troppo accelerati e con poco rispetto per le ... (liberoquotidiano)

Optimus, il robot umanoide di Tesla, in commercio entro la fine dell'anno prossimo. Parola di Elon Musk - La casa automobilistica prevede di usarlo nelle proprie fabbriche entro la fine di quest'anno ... consegne in anticipo per la versione standard da 27.000 euro 22 APR Niente Italia per la cinese Chery, ...auto.hwupgrade

Affari Tuoi, Rosanna “sabotata” dal fratello Donato: la reazione incredula di Amadeus - La concorrente del Molise torna a casa a mani vuote: ad "affondarla" tre chiamate del fratello che brucia i tre premi principali. Amadeus: "Questo è un record!" ...libero

Turismo e gare olimpiche. Tredici milioni di euro per far nevicare sulla Stelvio - Bormio, la copertura finanziaria prevista per i giochi sarà garantita da Regione Lombardia. Verranno sostituite le tubazioni delle condotte idriche della sorgente Calvarana e Sobretta.ilgiorno