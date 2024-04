Loro | La Paura - la recensione | Quando il terrore diventa un mostro assassino

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 25 aprile 2024) La serie:: La, 2024. Creata da: Little Marvin. Cast: Deborah Ayorinde, Luke James, Pam Grier. Genere: Horror. Durata: 50 minuti circa/8 episodi. Dove l’abbiamo visto: Su Prime Video in anteprima stampa, in lingua originale. Trama: La Los Angeles dei primi anni Novanta è sconvolta da una serie di brutali omicidi: toccherà alla detective Dawn Reeve trovare l’, ma nei quartieri più pericolosi della città si nasconde qualcosa di sovrannaturale che sembra averla presa di mira… A chi è consigliato? Agli amanti dell’horror, sopratutto quello di critica sociale. Quindi a chi apprezza le opere di Jordan Peele, come Scappa – Get Out e Noi. Con la sua prima stagione di(Them), Little Marvin aveva messo in pratica uno stratagemma particolarmente diffuso nell’horror recente: ...