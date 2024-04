Roma-Milan | paura per Ndicka | la scelta dei giallorossi

L’Inter ha pareggia to per 2-1 contro il Cagliari nel match valido per la 32ma giornata della Serie A. I neroazzurri sono passati in vantaggio al 12? con Thuram su invito di Sanchez, Shomorudov ha ... (oasport)

De Rossi , tecnico della Roma , ha indetto un giorno di riposo in vista del Milan dopo lo stress accumulato in seguito al malore di Ndicka (pianetamilan)

Serie A Un volenteroso Cagliari ruba all'Inter il sogno di prendersi il record di punti - L'Inter spreca l'assist del Milan, facendosi rimontare due volte dal Cagliari: a San Siro finisce 2-2 e tra una settimana i nerazzurri per laurearsi campioni d'Italia matematicamente con cinque giorna ...bluewin.ch

Sassuolo-Milan, moviola: due gol annullati e rigore negato, Var nel mirino - in Empoli-Torino reduce da un periodo-no (Incerto in coppa Italia in Juve-Lazio dopo due errori gravi in Real-Lipsia di Champions e Fiorentina-Roma). Vediamo come se l’è cavata ieri al Maipei Stadium.sport.virgilio

Stefano Pioli si allontana dal Milan. La Juve ragiona sul futuro di Moise Kean: addio o rinnovo - CALCIOMERCATO - Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il futuro del tecnico rossonero è segnato e sarà lontano da Milanello. Il cambio in panchina ci s ...eurosport