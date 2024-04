Lorenzo Fontana | Non si avveleni il clima I valori frutto della Resistenzadevono essere comuni

(Di giovedì 25 aprile 2024) Il presidenteCamera: «Le strumentalizzazioni a fini politici non aiutano. Occorre, invece, riconoscersi inche sono e che devono

Roma, 16 apr. (Adnkronos) - “Il bilancio di sostenibilità di fatto è un grande contenitore di informazione” che deve essere però “valorizzato. Le aziende si trovano davanti uno scenario molto complesso, fatto di una trasformazione complessiva in ...

Roma, 16 apr. (Adnkronos) - “Il bilancio di sostenibilità di fatto è un grande contenitore di informazione” che deve essere però “valorizzato. Le aziende si trovano davanti uno scenario molto complesso, fatto di una trasformazione complessiva in ...

valori condivisi / Quell’amore per la Patria che portò al 25 aprile - Molte cose si possono dire sulla ricorrenza del 25 aprile, festa di una liberazione che alcuni vorrebbero senza padri (allora è finita la guerra e basta), altri se ne vorrebbero ...ilmessaggero

Quale valore ha celebrare la festa nazionale del 25 aprile - Celebrare annualmente come festa nazionale il 25 aprile non intende solamente serbare memoria e riconoscenza per la ricorrenza ...interris

Nuova crescita record del valore del Bitcoin Le ipotesi dopo l'halving - L'evoluzione del valore del Bitcoin è uno dei temi più chiacchierati sul mercato finanziario globale, soprattutto dopo il recente halving.punto-informatico