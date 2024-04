Imprese | Livi SostenibleOggi it | “Bilancio sostenibilità deve essere valorizzato”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 16 aprile 2024) Pubblicato il 16 Aprile, 2024 (Adnkronos) – “Ildidi fatto è un grande contenitore di informazione” cheperò “. Le aziende si trovano davanti uno scenario molto complesso, fatto di una trasformazione complessiva in tante aree chetracciata e monitorata. Le aziende devono quindi capire come sono inserite nell'ambito di questo scenario così mutevole. Per farlo devono avere dei dati di riferimento che, alcune volte, sono suggeriti da alcuni organismi internazionali, e che ci aiutano a tracciare tutte le nostre azioni nell'ambito della”. Così, Founder di.it, intervenendo all’appuntamento di Adnkronos ...