LIVE Perugia-Monza - Superlega volley 2024 in DIRETTA | umbri in fuga nel primo se - 12-8

(Di giovedì 25 aprile 2024) 16-11 Vincente Maar sulle mani del muro da zona 4 staccato da rete 16-10 La pipe di Plotnytskyi 15-10 Vincente Loeppky col muro a uno da zona 2 15-9 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Plotnytskyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 14-9 Mano out Plotnytskyi da zona 2 13-9tempo Di Martino 13-8 Out l'attacco di Takahashi da zona 2.sta toccando tutti i palloni a muro 12-8 Murooooooooooooooo Flaviooooooooooooooooo 11-8 Tocco di seconda intenzione di Giannelli 10-8 Mano out Takahashi da zona 4 10-7 Errore al servizio9-7 Errore al servizio9-6 Vincente Ben Tara da zona 2 8-5tempo Russo 7-5 Muroooooooooooooooo Russoooooooooooooooooo a chiudere un'azione lunghissima! 6-5 Errore al servizio5-5 ...

LA DIRETTA LIVE della TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 11.55 LA DIRETTA LIVE della TAPPA DI OGGI della COPPI&BARTALI DALLE 12.10 17.19 Rivedendo le immagini, non dovrebbe esserci niente di irregolare. Merlier si stava spingendo sulla sinistra ...

16:01 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Berrettini-Shevchenko . Grazie per aver seguito l'evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 16:00 3 ACE, 2 doppi falli ed il 70% di prime messe ...

VINCEEEEEEE PAUL LAPEIRA! Il francese della Decathlon AG2R La Mondiale Team precede tutti sul traguardo di Kanbo in una volata lunghissima e difficile da decifrare sino agli ultimi metri. Lanciata una lunghissima volata… ultimo chilometro! 17.17 In testa ...

Prossimo obiettivo: portare WrestleMania a Londra - Molte città, americane e non, stanno tentando il tutto per tutto per accaparrarsi uno show targato WWE nelle loro arene, ma la notizia che più stuzzica noi europei arriva direttamente dal Regno Unito.

Mondiali - L'Italia batte la Germania 8-6 nell'ultima del girone, ma non basta: coppia Constantini-De Zanna eliminata - MONDIALI - Si ferma la corsa della coppia azzurra di doppio misto Constantini-De Zanna che vince l'ultima del girone contro la Germania (8-6), ma non basta per ...

LIVE Arnaldi-O'Connell 6-4, 6-1, ATP Madrid 2024 in diretta: l'azzurro risolve un 1° turno delicato, sara spettacolo contro Medvedev - LA diretta LIVE DI COBOLLI-TABILO LA diretta LIVE DI SONEGO-GASQUET Si chiude qui la diretta Live positiva per ...

