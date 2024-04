LIVE Perugia-Monza 1-0 - Superlega volley 2024 in DIRETTA | gli umbri dominano il primo se - 25-15

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-7tempo Di Martino 7-6 Vincente sulle mani del muro Ben Tara da zona 2 6-6 La pipe di Maar 6-5 La pipe di Plotnytskyi 5-5 Out l’attacco di Ben Tara da zona 2 5-4 Errore al servizio5-3 Out iltempo Galassi 4-3 Errore in bagher di Maar 3-3 Mano out Flavio intempo 2-3 Murooooooooooooooooo Galassiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 2-2 Vincente Maar di precisione da zona 2 2-1 Errore al servizio1-1 La pipe di Takahashi 1-0 Muroooooooooooooooo Giannelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 25-15 Murooooooooooooooo Ben Taraaaaaaaaaaaaaaaaa! Non c’è stata partita nelset! Glihanno dominato contro unapoco efficace in attacco e con un Cachopa poco ...