LIVE Giro di Romandia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | siamo sul Les Mosse - il vantaggio del gruppo Vendrame si riduce

(Di giovedì 25 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.42nel tratto di falsopiano: strade larghe e innevate, fa effetto a fine aprile. 15.40 La EF Education-Easypost a tirare il plotone. 15.38 Mancano poco più di 60 chilometri al traguardo. 15.36 Sempre più in rimonta il, segnalato a 3’14”. 15.34 Ora il margine inizia a diminuire, i sette sono segnalati a 3’30”. 15.32 I migliori piazzati sono Thibau Nys ed Andrea Vendtame, a 12” dalla maglia di leader di Dorian Godon. 15.30 Per ora Xandro Meurisse (Alpecin – Deceuninck), Thibau Nys (Lidl – Trek), Roger Adria (BORA – hansgrohe), Andrea(Decathlon AG2R La Mondiale Team), Sean Flynn (Team dsm-firmenich PostNL), Nikias Arndt (Bahrain – Victorious) e Zabier Azparren (Q36.5 Pro Cycling Team) continuano ad andare d’amore e d’accordo. 15.28 Rimane ...