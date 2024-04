L’invio di truppe europee in Ucraina non è più una ipotesi irrealizzabile

(Di giovedì 25 aprile 2024) L’esercito ucraino si trova in forte svantaggio numerico rispetto a quello russo. Nelle ultime ore RBKha comunicato che da Mosca più di ventimila soldati stanno tentando di conquistare Chasiv Yar, nella regione di Donetsk. L’esercito di Vladimir Putin può dispiegare in una solo città lo stesso numero di reclute che l’ha a disposizione lungo tutto il Mar Nero e la Transnistria. È evidente che Kyjiv, per sopravvivere agli attacchi del Cremlino, ha bisogno di aiuti dall’Occidente. E se gli aiuti non possono arrivare dalla Nato, a farsene carico dovrà essere l’Unione europea, come spiega Foreign Affairs in un’analisi firmata da Alex Crowther, Jahara Matisek, e Phillips O’Brien. Per l’Europa la difesa dell’è anche un tema di sicurezza interna, dal momento che, se Kyjiv dovesse cadere, Mosca potrebbe decidere di ...

Le notizie di domenica 21 aprile sulla guerra in Ucraina, in diretta. Gli Usa valutano di inviare nuovi consiglieri militari a Kiev

Proprio mentre sembrava che la questione del conflitto in Ucraina fosse in via di risoluzione, o perlomeno che le diplomazie fossero al lavoro per arrivare a un accordo di pace, il Premier ungherese Orban ha lanciato un allarme che torna a destare ...

Se il presidente americano usa la parola "tiranno": Dopo averlo chiamato "killer", ora è il "tiranno": firmando la legge sull'invio del pacchetto per 61 miliardi di dollari di aiuti all'Ucraina, e dicendo che l'America "non si inchina davanti a nessuno, certamente non davanti a Vladimir Putin", Joe Biden non solo promette di ...

Ordine USA: la UE, non la NATO mandi truppe in Ucraina: ... 2024 Nell'articolo di Spectator "L'Europa può inviare truppe in Ucraina" Coloro che sostengono l'invio di truppe europee in Ucraina credono che ciò provocherà una guerra grande sia un timore ...