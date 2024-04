Orban | L’Occidente a un passo dall’invio di truppe in Ucraina Bruxelles gioca col fuoco

(Di domenica 21 aprile 2024) Le notizie di domenica 21 aprile sulla guerra in, in diretta. Gli Usa valutano di inviare nuovi consiglieri militari a Kiev

Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha affermato che trova assurda l’idea dell’Occidente di inviare truppe in Ucraina . “A Bruxellese mi sembra di essere su un’altra galassia”, ha detto Orban . ... (periodicodaily)

