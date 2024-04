Lavatrici - aspirapolver - smartphone | cos’è il diritto alla riparazione e perché conviene ai consumatori

(Di giovedì 25 aprile 2024) Il 23 aprile l’Europarlamento ha approvato la direttiva sul. La norma fornisce chiarimenti sull’obbligo di riparare beni da parte dei fabbricanti. Incoraggiando così ia prolungare il ciclo di vita di un prodotto. Con la direttiva i fabbricanti di prodotti al consumo sono obbligati a fornire servizi ditempestivi ed economici. E a informare idella possibilità. Per l’approvazione definitiva manca ancora un passaggio formale al Consiglio Europeo. Le merci in garanzia legale beneficeranno di un’estensione di un anno. Una volta scaduta, il produttore sarà comunque tenuto a intervenire sui prodotti domestici più comuni.e,Gli esempi più ...

Le aziende dovranno costruire gli elettrodomestici in modo che possano essere aggiustati "a un prezzo ragionevole" anche dopo la scadenza della garanzia. Via libera anche ai negozi specializzati: potranno sostituire le parti rotte con pezzi di ...

Con il via libera in Parlamento alla direttiva sul " Diritto alla riparazione ", l'Ue sferza un colpo duro ai grandi colossi di elettrodomestici e smartphone. 584 voti a favore, 3 contrari e 14 astensioni. Lo scopo è chiaro: incoraggiare i cittadini ...

Il Parlamento europeo ha Approvato , in data 23 aprile 2024, la direttiva sul diritto alla riparazione che mira a scoraggiare i cittadini dal riacquisto dei prodotti e dispositivi difettosi in favore della loro riparazione . Affinché la direttiva ...

