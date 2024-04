Approvato il diritto alla riparazione dal Parlamento europeo | cosa cambia per i cittadini

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Ilha, in data 23 aprile 2024, la direttiva sulche mira a scoraggiare idal riacquisto dei prodotti e dispositivi difettosi in favore della loro. Affinché la direttiva diventi legge è necessario attendere il passaggio formale al Consiglio, ma lo scoglio più impegnativo sembra essere stato superato. A favore della misura hanno votato 584 parlamentari, mentre 3 sono stati i contrari e 14 gli astenuti. La direttiva sulLa direttiva sulripartizionedal...

