La Yuasa Battery scrive la storia | vola in Superlega

(Di giovedì 25 aprile 2024) Fermo, 25 aprile 2024 – Poco dopo le 21 del 25 aprile per lasi concretizza l'appuntamento con la: è. Battuta in gara2 Siena, al termine di quattro set intensissimi, con grande pathos ma con Grotta che merita l'impresa del secolo, o meglio degli oltre 50 anni di. Una(o A1 per dirla alla vecchia maniera) sfiorata nel 1998 prima e nel 2000 poi, ora è realtà E alla fine è un'esplosione di gioia al servizio di Fedrizzi, ricevuto out. Una gioia incredibile con tanto di lacrime di gioia dei protagonisti. In campo tutti i dirigenti, il main sponsor Stefano Sopranzi ad abbracciare tutti ma anche il deus ex machina delladellaCarlo Valeriani oltre al presidente Rossano Romiti. Presente anche il sindaco Alberto Antognozzi e ...