La sfida Retroguardia - cercasi equilibrio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) Senza alcun dubbio il Pisa visto nel girone di ritorno ha dimostrato di essere molto più pericoloso e pronto rispetto a quello del girone d’andata. Dal punto di vista offensivo, la crescita è sensibile, con la squadra di Alberto Aquilani che ha trovato la via del gol in diciotto partite consecutive (quinto attacco del campionato). La coperta, però, sembra essere al momento ancora troppo corta: per una fase offensiva che macina gol (con anche gli attaccanti che hanno trovato più regolarmente la porta rispetto alle prime gare, grazie soprattutto all’innesto di Bonfanti), quella difensiva più volte ha fatto acqua (venticinque le reti subite nelle ultime quindici gare). Calabresi, Caracciolo e Canestrelli hanno mostrato una buona affidabilità e compatibilità, essendosi dimostrati molto utili sia in fase di costruzione che in fase realizzativa, però più volte si sono ripresentati errori ...