Basket in carrozzina | torneo pre-paralimpico | l’Italia vince il girone | sfida al Canada per il pass

(Di lunedì 15 aprile 2024) Grande vittoria perdelin, cheildelpre-di Antibes (Francia) battendo la Germania con il punteggio di 63-72. Un successo arrivato in rimonta, dopo che i tedeschi nel terzo quarto avevano addirittura toccato i 19 punti di vantaggio. Mattatore assoluto Giulio Maria Papi, che con 34 punti conduce al trionfo gli azzurri di coach Di Giusto. A questo punto resta un solo ostacolo a divideredalla qualificazione alle Paralimpiadi di Parigi 2024: lunedì 15 aprile alle ore 16:30 l’appuntamento è contro il, con diretta streaming su RaiPlay per tutti coloro che vorranno seguire le gesta di Papi e compagni. “Abbiamo dimostrato grandissimo carattere, era fondamentale ...

