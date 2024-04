La serie D Cenaia retrocesso - il presidente Milianti non dispera | Spiazzati dal salto di livello Ma è tutta esperienza

(Di giovedì 25 aprile 2024) Mancano ancora due giornate al termine del campionato diD e la cruda realtà della matematica ha già emesso la sentenza di retrocessione per il1969. Dopo appena un anno di permanenza nella massimadilettantistica la società verde arancione si vede costretta a far ritorno in Eccellenza. La delusione nella dirigenza c’è, perché le aspettative erano diverse, ma in tutti c’è la convinzione di poter tornare a far bene. IlEnrico, a nome della società, esprime tutto il suo dispiacere per una stagione non persa ma da cui ilpuò uscire con quellautile per tornare a crescere. "Abbiamo pagato caro questo anno di noviziato – inizia il– in quanto, noi dilettanti di ...

Agostino Iacobelli , allenatore del Cenaia che questa domenica affronterà la Sangio vannese, proprio in azzurro ha vissuto due delle sue più importanti esperienze in panchina, in particolar modo quella del 2017-2018 dove con una squadra rabberciata ...

serie D, la nuova geografia - Avanti un altro. Con i verdetti del campo arrivati prima del gong, per la stagione 2024-25 cambia in maniera radicale la geografia della nostra provincia nel campionato dilettantistico più alto.lanazione

Novità in serie C, ecco per la prima volta l’Alcione Milano (terza squadra della città) - Altre due promozioni in serie C. A festeggiare sono la novita` assoluta Alcione (girone A), che dopo 3 anni di D per la prima volta porta a Milano (forse all’Arena) un terzo club nei professionisti, e ...padovasport.tv

serie D la situazione dei nove gironi e i primi verdetti stagionali - Gavorrano e Grosseto per un posto in serie C. cenaia e Ponsacco già retrocesse, a rischio anche il terzultimo posto che può valere la retrocessione diretta; GIRONE F: la sfida tra Campobasso e ...news.superscommesse