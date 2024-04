La Rsa Stella va a Pieve a Nievole - trovata la nuova sede nell’ex resort UnoPiù

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 aprile 2024) Monsummano Terme, 25 aprile 2024 – Soluzione. La Rsasi sposta a, confermando le indiscrezioni secondo le quali davano per certa laubicazione all’ex. A vincere il bando per lagestione è stata la cooperativa La Salute, di Lucca, che ha già all’attivo altre 10 strutture assistite per anziani, mentre invece la ditta Pace diha vinto il bando per la ristrutturazione e conversione delin struttura sanitaria che sarà firmata dall’architetto Chiara Baldanzi, studio Valdesi ed ex Studio Parrillo, conosciuto oggi come Progettare Sviluppo con a capo l’ingegnere che si sta occupando in prima persona del cantiere Elena Sinimberghi, vicesindaco di Monsummano. ...