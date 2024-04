Stellantis | nuova doccia fredda su Mirafiori | cassa integrazione per 2000 lavoratori

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 16 aprile 2024) Non c’è pace per, ancora. È quantoha annunciato questa mattina – martedì 16 aprile 2024 – alle organizzazioni sindacali. Lo stop riguarderà icoinvolti della produzione della 500Bev e della Maserati. In totale icoinvolti sono 2.200. Il periodo dipartirà lunedì 22 aprile fino a lunedì 6 maggio compreso. Tutto questo arriva dopo la già dichiaratache interessa idella 500Bev e il contratto di solidarietà già in atto fino a dicembre per iinteressati sulla linea produttiva della Maserati. Così, mentre il presidente John Elkann parla agli azionisti dei “traguardi ...