(Di mercoledì 10 aprile 2024)muoversi"di cessate il fuoco: lo ha detto Joenella conferenza stampa congiunta col premier giapponese Fumio Kishida alla Casa Bianca. "Sono stato molto diretto e franco nei colloqui con Netanyahu, ora vedremo cosa fa in termini di rispetto degli impegni presi", ha aggiunto. Il presidente Usa ha poi ricordato che le priorità sono l'aumento degli aiuti umanitari, ridurre il numero delle vittime civili e la liberazione degli ostaggi nel contesto di un accordo per il cessate il fuoco di sei settimane.

Biden, Hamas si deve muovere sulla proposta di tregua - Hamas "deve muoversi" sulla proposta di cessate il fuoco: lo ha detto Joe Biden nella conferenza stampa congiunta col premier giapponese Fumio Kishida alla Casa Bianca. (ANSA) ...ansa

Raid israeliano su Gaza, uccisi 3 figli e 4 nipoti del leader di Hamas Ismail Haniyeh: "Sono dei martiri" - Nuovo affondo di Biden contro gli "errori" di Netanyahu. Intanto l'ayatollah Khamenei minaccia e Israele avverte l'Iran: "Chiunque ...huffingtonpost

Cnn, Hamas non è in grado di rintracciare 40 ostaggi - Gantz, 'restiamo liberi di agire a Gaza, anche a Rafah'. Khamenei, 'Israele sarà punito per l'attacco al consolato'. La risposta: 'Se ci attaccate, noi reagiremo. Teheran è la testa del serpente'. Wsj ...ansa