Juventus femminile - Boattin | Questa maglia un privilegi - servono stadi per crescere

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 aprile 2024) La difensore dellae della Nazionale Lisasi racconta a “Storie di Serie A”, su Radio TV Serie A con RDS, partendo dal traguardo delle 200 presenze con laWomen. “La nostra è una storia che inizia da quando ero bambina e sognavo di giocare indossando. Per me è uno indossarla. Ho vissuto notti magiche alloum, in tutti glid’Italia e anche in Europa. È un numero incredibile, mi auguro altre 200 presenze. Essere una bandiera dellaè uno e un orgoglio. La Champions? Verrà il giorno in cui una squadra italiana potrà vincerla. Me lo auguro e mi auguro che lapossa avere questo obiettivo in futuro. Bisogna alzare il ...