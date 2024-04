Juventus | Locatelli salterà l’eventuale finale di Coppa Italia - ecco perché|Serie A

(Di mercoledì 24 aprile 2024) 2024-04-23 21:41:00 Arrivano conferme: Un cartellino giallo pesante quello incassato, al 35° del primo tempo della semidi ritorno dicontro la Lazio, dal centrocampista dellaManuel. Il giocatore della Nazionale, nel tentativo di arginare una ripartenza biancoceleste, ha atterrato Castellanos con un intervento piuttosto duro, che al termine dell’azione ha costretto l’arbitro Daniele Orsato a prendere il primo provvedimento disciplinare della partita.Un’ammonizione che colpisce uno dei quattro calciatori dellaad essere in diffida e che dunque impedirà a, in caso di conquista dellacontro la vincente di Atalanta-Fiorentina, di prendere parte all’incontro che assegnerà la ...

