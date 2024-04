Juve - Allegri non rinuncia a un euro | toccherà a Giuntoli esonerarlo

(Di giovedì 25 aprile 2024) La finale di Coppa Italia e la Champions League. Per lantus all`orizzonte c`è un finale di stagione carico di aspettative. I bianconeri...

BERGAMO (ITALPRESS) – L’Atalanta vince 4-1 contro la Fiorentina e strappa il pass per la finale di Coppa Italia . Una vittoria arrivata dopo una partita incredibile in cui è successo praticamente di tutto: decisive le reti di Koopmeiners, Scamacca, ...

(Adnkronos) – L’Atalanta batte la Fiorentina per 4-1 nel ritorno della semi finale di Coppa Italia , ribalta la sconfitta per 1-0 incassata all’andata e si qualifica per la finale : il 15 maggio la squadra di Gasperini affronterà la Juve ntus. La ...

2024-04-24 23:00:59 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: l L’Atalanta giocherà la finale di Coppa Italia contro la Juventus il 15 maggio a Roma. Se ieri la squadra di Torino ha ...

juventus, alta tensione anche all’Olimpico contro la Lazio: non è sfuggito quel particolare sui bianconeri. La squadra… - Tuttosport svela il retroscena sulla juventus direttamente sulla partita giocata l’altro ieri contro la Lazio. Una squadra che è apparsa troppo sulle sue, quasi svuotata e passiva, mentre Allegri ...juventusnews24

Modric alla juve, nessun dubbio: “Due anni al top in bianconero” - La juventus è senza dubbio in una situazione particolare da sbrogliare, con un futuro ancora del tutto in bilico. La qualificazione alla finale di Coppa Italia ha dato soddisfazione, una sorta di ...calciomercato

Carlo Nesti: “Lettera aperta ai tifosi bianconeri e nerazzurri" - La juventus non può aspettare di sapere se finirà fra le prime ... A me sembravano fiabe bellissime, sempre con un roseo finale. Poi, arrivò la sera in cui lui smise di sorridere, e narrò di un ...tuttomercatoweb