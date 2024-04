Fiorentina ko - Atalanta-Juventus la finale di Coppa Italia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 24 aprile 2024) BERGAMO (ITALPRESS) – L’vince 4-1 contro lae strappa il pass per ladi. Una vittoria arrivata dopo una partita incredibile in cui è successo praticamente di tutto: decisive le reti di Koopmeiners, Scamacca, Lookman e Pasalic, le ultime due arrivate nei minuti di recupero e con i viola in 10 già dall’8° della ripresa. Terzadell’era Gasperini, il 15 maggio i nerazzurri sfideranno laallo Stadio Olimpico di Roma. Rispetto alla gara d’andata i nerazzurri hanno avuto un approccio differente, più aggressivo. Gasperini – squalificato, in panchina il vice Tullio Gritti – ha schierato l’attacco pesante con Scamacca, Koopmeiners e De Ketelaere. Lainvece ha risposto col 4-2-3-1: Nico Gonzalez ...