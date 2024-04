Judo - Francesca Milani esce di scena ai recuperi nei -48 kg agli Europei di Zagabria

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 aprile 2024)sciupa una buona occasione per andare a meda e viene eliminata ainella categoria fino a 48 kg in occasione dei Campionati2024 di, in corso di svolgimento a. La trentenne romana deve rimandare dunque l’appuntamento con il primo podio della carriera in una rassegna continentale, dopo essere arrivata al massimo in quinta posizione (Sofia 2022). Peccato per l’azzurra, selezionata dalla direzione tecnica nei pesi leggeri in assenza della connazionale numero 1 del ranking mondiale Assunta Scutto (concentrata sulla preparazione verso le Olimpiadi di Parigi), che aveva cominciato alla grande la gara odierna da testa di serie n.8 del tabellone sconfiggendo per somma di sanzioni (avendo però già messo a segno un waza-ari) ...