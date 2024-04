Jonathan David ad un passo dal Napoli | il giocatore ha detto sì

(Di giovedì 25 aprile 2024)avrebbe accettato l’offerta del, ma per chiudere l’affare bisogna trovare l’intesa con il Lille sul prezzo del cartellino. Ilè ad undall’assicurarsi le prestazioni di. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il talentuoso attaccante canadese avrebbe accettato l’offerta economica presentata dal club azzurro per il suo ingaggio.dice sì al progetto: ora serve l’accordo col Lille La volontà del calciatore sembra essere quella di sposare il progetto partenopeo in vista della prossima stagione. Ora, però, bisognerà trovare la quadra con il Lille per definire il prezzo del cartellino. De Laurentiis vuole abbassare le richieste del ...

La ricerca del successore di Victor Osimhen continua a dominare i titoli dei giornali, con il Napoli alla ricerca di un sostituto per l’attaccante nigeriano che lascerà il club dopo un anno complicato. Sul Corriere dello Sport si discute del ...

Olivier Giroud chiuderà la sua carriera in Mls, al Los Angeles Fc, con un contratto di diciotto mesi (fino a dicembre 2025). Arrivato dal Chelsea nel 2021, è stato uno dei principali artefici dello scudetto del Milan nella stagione 2021-22. Chi ...

Nonostante la stagione sia ancora in corso, la dirigenza partenopea è già al lavoro per il prossimo anno, con il presidente Aurelio De Laurentiis alla ricerca di un sostituto di Victor Osimhen il quale, salvo colpi di scena, dovrebbe lasciare ...

Il Roma – Pioli avanza per la panchina del napoli, più defilato Conte - Continuano i rumors sulla panchina del napoli. Come riporta Il Roma il nome di Antonio Conte - visto il silenzio delle più settimane - è più defilato e in ...iamnaples

david ha accettato il napoli, le cifre del contratto. Ora l’accordo col Lille (che chiede 50 milioni di euro) - Nonostante la stagione sia ancora in corso, la dirigenza partenopea è già al lavoro per il prossimo anno, con il presidente Aurelio De Laurentiis alla ...dailynews24

napoli, ADL accelera sul mercato | Offerta da 22 milioni per Hancko - Dopo lo scudetto scucito dal petto per consegarlo ai rivali dell'Inter e, nel complesso, una stagione che non sta di certo dando soddisfazioni a De Laurentiis e tifosi, il napoli è pronto a un totale ...sportpaper