Erede Osimhen - non solo David | al Napoli piace anche Retegui

2024-04-17 10:53:54 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere dello Sport : Si chiama Jonathan detto Jo. Jo David , centravanti di razza, canadese nato a New York che gioca nel Lilla, il gol in due mondi: dal Canada all’Europa, con vista sul Golfo. All’alba della rifondazione, un processo già nel pieno nonostante la stagione non sia ancora finita e la rincorsa all’Europa sia sempre accesa al netto di ... (justcalcio)

Il Napoli è pronto a salutare Victor Osimhen al termine della stagione. Il presidente De Laurentiis avrebbe già individuato l’ Erede per l’attacco. La stagione del Napoli non è stata per nulla esaltante, motivo per il quale non è da escludere una possibile rivoluzione al termine dell’annata. Ovviamente, il mercato in entrata sarà condizionato dagli arrivi del nuovo allenatore e del direttore sportivo, con quest’ultimo ruolo che dovrebbe essere ... (spazionapoli)

Non solo David: per il dopo Osimhen stuzzica Retegui - Sul Corriere dello Sport si parla del possibile sostituto, Jonathan David, e di un nome nuovo che inizia a stuzzicare la fantasia del club azzurro.tuttonapoli

Sosa duro: "Il Napoli si deve vergognare, far entrare Simeone a due minuti dalla fine non ha senso" - “Il Napoli si deve vergognare, in questo momento me la prendo molto con chi scende in campo. Col Monza si erano visti 24 minuti discreti, in questa gara di Empoli non hanno giocato bene 0 minuti su 90 ...msn

Sosa: “Osimhen: il Napoli gli mancherà, altrove sarà uno fra i tanti” - Sosa si esprime su Osimhen. Dovrebbe impegnarsi di più perché altrove sarà soltanto uno fra i tanti, il Napoli gli mancherà.mondonapoli