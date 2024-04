Irpef - taglio tasse previsto nel 2025 | blindate le 3 aliquote Via libera al De - Giorgetti | Bonus mostro abnorme

(Di giovedì 25 aprile 2024) Nel lungo menù delle misure da confermare per il prossimo anno, per adesso solo una appare blindata dal governo: ildell?. Le tredecise lo scorso anno con il primo...

Opzione Donna, nuovi requisiti e importi (poco appetibili): quanto si perde Crollo domande nel 2024 - Ovviamente dipende molto anche dal tipo di carriera, ma in genere con Opzione Donna l’assegno pensionistico viene tagliato anche del 25-30% rispetto a quanto si è maturato con il metodo di calcolo ...ilgazzettino

A Belpasso l’Irpef più bassa della Sicilia: il sindaco ne spiega i vantaggi - BELPASSO - Da una ricerca condotta sui 391 Comuni dell'isola siciliana, Belpasso emerge come il Comune con l'aliquota più bassa in Sicilia, fissata allo 0.60. Tale percentuale è caratteristica, second ...newsicilia