Riduzione delle aliquote Irpef e taglio del cuneo | ecco il piano del Governo per il 2025

Quello che doveva essere un benefit ed un’innovazione per il territorio collinare, come era stata pensata nel 2008, per gli abitanti di Sammommè nel corso degli anni si è rivelato un vero salasso ... (lanazione)

Acer Aspire Vero 16 e Aspire Go disponibili in Italia - Dopo l’annuncio di gennaio, Acer ha reso dispnibili in Italia i nuovi dispositivi della linea Aspire, con un'ampia gamma di opzioni e design per supportare le esigenze di tutti i ...ilmattino

A Milano l'assemblea delle industrie dei beni di consumo - Ferretti (Ibc): "Bene tavolo filiera al Mimit. Ora servono politiche per competitività e crescita" ...adnkronos

Sony Xperia 1 VI sarà molto simile a Xperia 1 V per un produttore di cover - Il produttore di cover Dux Ducis potrebbe aver bruciato Sony sul tempo, anticipando il design di Xperia 1 VI. Il "potrebbe" è importante, dalle immagini della cover tra la prossima generazione del top ...hdblog