Inter - la festa Scudetto durerà un mese | tutto il programma

(Di giovedì 25 aprile 2024) Le celebrazioni in casasono soltanto all`inizio. è partito il conto alla rovescia in vista della giornata di domenica, che comincerà...

L'Inter domani riprenderà gli allenamenti ad Appiano Gentile per preparare la partita contro il Torino , la prima da campione d'Italia. ripresa ? L'Inter dopo la grande festa per la vittoria dello scudetto contro il Milan domani riprenderà gli allenamenti ad Appiano Gentile. I nerazzurri ...

Un percorso da fare quasi a passo d'uomo. Cinque ore di tempo stimato per coprire gli Otto chilometri che separano il Meazza a piazza Duomo . Due autobus scoperti tra centinaia di migliaia di tifosi in giro per la città. Ieri mattina, gli ultimi dettagli della festa per il ventesimo scudetto ...

I tifosi dell' Inter non vedono l'ora di continuare i festeggiamenti per lo scudetto : Corriere dello Sport illustra tutto il programma previsto da qui fino a maggio . festa – Il post partita di Milan- Inter ha dato un assaggio di quella che sarà la grande festa dell' Inter domenica prossima. La ...

inter-Torino, in A per la prima volta terna arbitri al femminile - Accadrà domenica alle 12.30 per l'incontro tra inter e Torino, la partita della festa scudetto dei nerazzurri. Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno sarà affiancata dalle assistenti Francesca Di Monte ...

