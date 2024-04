La festa dell’Inter Otto chilometri su due pullman da San Siro al Duomo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 aprile 2024) Un percorso da fare quasi a passo d’uomo. Cinque ore di tempo stimato per coprire gliche separano il Meazza a piazza. Due autobus scoperti tra centinaia di migliaia di tifosi in giro per la città. Ieri mattina, gli ultimi dettagli dellaper il ventesimo scudettosono stati definiti nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta a Palazzo Diotti dal prefetto Claudio Sgaraglia. È stato proprio il numero uno di corso Monforte a chiedere e ottenere nei giorni scorsi dalla Lega Calcio il posticipo della partita contro il Torino dalle 15 di sabato alle 12.30 di domenica, così da evitare sovrapposizioni con altri eventi e "per rendere maggiormente efficace la gestione" dei servizi di controllo. Al fischio finale, ...