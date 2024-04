In arrivo gli aiuti Usa - e ora? Le chance di Kyiv spiegate da Bergmann Csis

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 25 aprile 2024) Con il via libera definitivo al pacchetto d’arrivato con l’approvazione da parte del Senato degli Stati Uniti, il flusso dimilitari statunitensi verso l’Ucraina riprende a scorrere dopo diversi mesi di pausa. Ma durante questi mesi, la situazione sul campo di battaglia ucraino si è deterita. Le scorte di munizioni per l’artiglieria e per i sistemi di difesa aerea a disposizione disono andate costantemente a calare, fin quasi a raggiungere l’esaurimento. Viceversa, le capacità di Mosca di garantire ampi rifornimenti alle proprie forze armate gli ha permesso di riprendere l’iniziativa, realizzando operazioni offensive molto costose in termini di vite umane e di equipaggiamento, perdite ricompensate però con (piccoli) avanzamenti territoriali. Nei cieli, sempre più missili e droni russi penetrano ...