Ilaria Salis - parla il padre Roberto | Processo politicizzato? Quello di mia figlia è un processo politico per definizione

Se eletta, Ilaria Salis "non sarebbe la prima criminale all'Europarlamento". Sono durissime le parole di Eniko Gyori, europarlamentare ungherese del partito Fidesz, lo stesso del premier Viktor Orban . In un punto stampa a Strasburgo, il politico ...

Quella di Ilaria Salis è sì una corsa per il seggio all’Eurocamera, ma è soprattutto «un modo per difendere il diritto al giusto processo» e non per «sfuggire alla giustizia». […] The post Roberto Salis: «Ilaria candidata per difendere i suoi ...