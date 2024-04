Il presidente del Tagikistan a Viareggio L’intero Principe di Piemonte a sua disposizione per cinque giorni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 aprile 2024), 25 aprile 2024 – Ildel, Emomali Rahmon, avrà a suail Grand hoteldidiper i prossimi. In occasione della sua tappa in Italia, l’albergo 5 stelle e’ rimasto ‘blindato’ per garantire la massima protezione e riservatezza al Capo di Stato che ha prenotato l’intera struttura, selezionata per l’occasione dopo averne visionate altre due a Firenze. Il capo di Stato (alla guida delda quasi 30 anni e in carica fino al 2027) è arrivato assieme ad una delegazione di autorità del suo Paese: un totale di circa 50 persone - tutti uomini – alloggiate nei due piani dell'albergo sul lungomare. A Rahmon è stata riservata una lussuosa ...