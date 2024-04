Il presidente del Tagikistan a Pistoia - visita da Vannucci Piante

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 aprile 2024), 24 aprile 2024 – Tappa pistoiese decisamente a sorpresa, questa mattina, per ildel, Emomali Rahmon, che ha fattoal Nursery Campus diin via Bonellina. Il leader della repubblica ex sovietica è inistituzionale nel nostro Paese, visto che ieri è stato ricevuto a Roma dalla premier Giorgia Meloni e dalSergio Mattarella, e ha unito gli incontri istituzionali con la presenza nel cuore del distretto vivaistico. Una presenza passata tutt'altro che inosservata visto l’imponente dispiegamento di forze dell'ordine in tutta la zona sud della città. Traffico completamente bloccato nella zona sud della città per permettere il passaggio del corteo presidenziale.