Il 25 aprile dei presidenti della Repubblica

Civitella (Arezzo), 23 Aprile 2024 – I preparativi tra le mura del borgo medievale di Civitella stanno proseguendo a ritmo spedito. Piazza don Alcide Lazzeri in questi giorni è al centro dei lavori di installazione della tensostruttura che il ...

Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 22 aprile 2024 Questa sera, lunedì 22 aprile 2024, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e ...