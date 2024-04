25 Aprile - il presidente della Repubblica a Civitella Giornata storica - ecco il programma

In Ucraina doveva essere tempo di elezioni. Il 31 marzo era la data nella quale nel Paese si sarebbe dovuti tornare alle urne, ma così non è stato grazie, o a causa, della legge marziale, prorogata al 13 maggio 2024. E così Zelensky si trascina, almeno fino a maggio, anche se da Mosca per lui arriva (ilgiornaleditalia)

Milano – Primo Minelli è il nuovo presidente dell'Anpi milanese, ruolo in cui sostituisce Roberto Cenati, che si è dimesso dopo 13 anni da presidente, a inizio marzo in polemica con l’Anpi nazionale per l’uso della parola “genocidio” in relazione a quanto accade in Palestina. Questa mattina è avvenuta la votazione. Minelli, che era il vice di Cenati, ha ottenuto 42 voti a favore, uno contrario e due gli astenuti. “Il Primo e principale ... (ilgiorno)

Unasorprendente Catherine Deneuve torna sul grande schermo nel ruolo brillante e irresistibile di Bernadette, ovvero La moglie del Presidente. Chi dirige “La moglie del Presidente”? Diretta, al suo esordio, da Léa Domenach, il film è una commedia che si ispira alla vicenda di madame Chirac, la consorte del due volte Presidente francese, per raccontare una storia di empowerment femminile. Un racconto irriverente e anticonformista: il ... (spettacolo.periodicodaily)

Catherine Deneuve interverrà a Roma il 7 aprile al Cinema Nuovo Sacher per presentare il film La moglie del presidente, in sala dall'11 aprile. Catherine Deneuve sarà ospite di RENDEZ-VOUS 2024, il festival dedicato al Cinema francese che si terrà in Italia dal 3 al 7 aprile in varie città. Il 7 aprile la diva francese sarà a Roma, ospite del Cinema Nuovo Sacher, per presentare il suo Nuovo film, La moglie del presidente, nei Cinema con ... (movieplayer)