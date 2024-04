I colloqui che avrebbero potuto porre fine alla guerra in Ucraina

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 25 aprile 2024) Samuel Charap e Sergey Radchenko l’hanno chiamata «una storia nascosta di diplomazia che non ha avuto successo, ma che contiene insegnamenti per i negoziati futuri». Si tratta deiavvenuti nel 2022 tra Russia e– rimasti finora segreti nel contenuto – chegià dopo poche settimane. Perché sono falliti? E, soprattutto, quanto c’è di vero? Ricostruiamo i fatti, partendo dalle rivelazioni ex post di Foreign Policy. Nel mese di marzo 2022 si tengono, come noto, una serie di intensi incontri dal vivo tra rappresentanti di Kiev e di Mosca, prima in Bielorussia e poi in Turchia. Da questiemerge il cosiddetto «Comunicato di Istanbul», una base agli occhi del mondo vaga ma ...