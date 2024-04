Ucraina-Russia - Mosca pronta a colloqui ma non con Zelensky

(Di venerdì 19 aprile 2024) Lavrov: "Parlare conè inutile per molte ragioni" I segnali che laa negoziare sull'per porre fine alla guerra "non sono solo una finzione", ma icon Vladimirsono fuori discussione, perché non porterebbero a nulla. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un'intervista

(Adnkronos) – Poco più di un anno dopo l'inizio della guerra in Ucraina , la Russia, in un documento segreto del ministero degli Esteri, tratteggiava piani per indebolire gli Stati Uniti e gli altri ... (webmagazine24)

Ucraina: Lavrov, 'pronti a colloqui, ma non con Zelensky' - Mosca, 19 apr. (Adnkronos) - I segnali che la Russia è pronta a negoziare sull'Ucraina "non sono solo una finzione", ma i colloqui con Vladimir Zelensky sono fuori discussione, perché non porterebbero ...lanuovasardegna

Notizie Flash: 2/a edizione - L'estero - (Adnkronos) - Roma. I ministri degli Esteri del G7 riuniti a Capri hanno ''condannato il sequestro da parte della Russia, il continuo controllo e la militarizzazione della centrale nucleare Ucraina di ...affaritaliani

Zircon, il missile ipersonico della Russia che potrebbe colpire Kiev in soli sei minuti: cos'è la super arma che preoccupa (ma non troppo) l'Ucraina - Basterebbero pochi minuti al missile Zircon per colpire Kiev. Testata per la prima volta nel gennaio del 2020, la "super arma" russa sarebbe in grado di raggiungere i territori ucraini ...ilmessaggero