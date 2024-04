Harvey Weinstein - annullata la condanna per stupro a New York ma resta in prigione

(Di giovedì 25 aprile 2024) Il giudice Jenny Rivera, della Corte d’Appello di New, ha annullato laa 23 anni perinflitta nel 2020 all’ex produttore cinematografico, accusato di violenza sessuale da un’assistente di produzione, Miriam Haley, e dall’aspirante attrice Jessica Mann. Secondo la giudice, nel corso del dibattimento sono stati commessi ‘gravissimi errori’. Sul banco dei testimoni, infatti, furono fatte salire tre donne, Dawn Dunning, Tarale Wulff e Lauren Young, che non avevano nulla a che vedere con il caso in oggetto, convocate dalla procura, stando alla deliberazione di Rivera, solo per “mettere in cattiva luce l’imputato”. La clamorosa decisione porterà all’istituzione di un nuovo processo;, che al momento si trova rinchiuso in un carcere di media ...

