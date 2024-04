Guglielmo Marconi e la rivoluzione senza fili

(Di giovedì 25 aprile 2024) Il 25 aprile di 150 anni fa nasceva colui che sarebbe passato alla storia come l’inventore della radio e delle comunicazioni wireless

Patrocinata dal Ministero della Cultura e dal Comitato Nazionale per il 150° anniversario dalla nascita di Guglielmo Marconi , la Mostra “ Guglielmo Marconi . Prove di Trasmissione” promossa dalla Rai nel 150° anniversario dalla nascita del pioniere ...

150 anni fa nasceva Guglielmo Marconi . Inventore tra i più geniali in Italia, colui al quale dobbiamo dire grazie per la diffusione delle telecomunicazioni tramite onde radio. Possiamo dirlo tranquillamente, Guglielmo Marconi , è l’artefice delle ...

Monsignor Dario Edoardo Viganò - A margine della mostra Rai ‘Prove di trasmissione’, Monsignor Dario Edoardo Viganò ha raccontato il rapporto di guglielmo marconi con la Santa Sede.fm-world

guglielmo marconi, i 150 anni dello scienziato imprenditore - Da quel momento nulla sarà più come prima. Quello scienziato era guglielmo marconi. E proprio dalla sua casa natale, come dalla mostra nella sede Radio Rai di via Asiago a Roma, nel giorno del suo ...ansa

Mostra guglielmo marconi al Mimit - ROMA – Oggi, presso Palazzo Piacentini, è stata inaugurata la Mostra “guglielmo marconi, nel 150° anniversario della nascita”. Questo evento è stato promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in ...ilnuovoterraglio