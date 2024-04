(Di mercoledì 17 aprile 2024) Il 25 aprile di 150 anni fa nasceva colui che sarebbe passato alla storia come l’inventore della radio e delle comunicazioni wireless

Roma, 22 mar. (askanews) – Una mostra, convegni, un francobollo commemorativo, un premio per l’innovazione scientifica e una fiction. Sono solo alcune delle iniziative promosse dal Comitato ... (ildenaro)

Dall'infanzia alla rivoluzione tecnologica, la storia di un ragazzo che ha cambiato per sempre il nostro modo di comunicare e la nostra percezione del mondo. In occasione dei 150 anni d alla sua ... (quotidiano)

Villa Griffoni crocevia dei radioamatori di tutto il mondo - Il paese del grande sognatore, Pontecchio, questo mese è il crocevia dei radioamatori d’Italia e forse del mondo in omaggio ai 150 anni della nascita di Gugliemo Marconi. Si danno appuntamento in modo ...ilrestodelcarlino

Guglielmo Marconi e la rivoluzione senza fili - Il 25 aprile di 150 anni fa nasceva colui che sarebbe passato alla storia come l’inventore della radio e delle comunicazioni wireless ...wired

Cervia: Artevento, un mare di aquiloni per la pace - A Cervia un mare di aquiloni per 12 giorni di una festa davvero speciale, per celebrare il mondo unito da un progetto di pace nella ricorrenza dei 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi e dei 700 ...tgcom24.mediaset