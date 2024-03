Il regista all’opera Greenaway si racconta | Amo Lucca | mi emoziona molto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 26 marzo 2024), 26 marzo 2024 – Dopo mesi di trepidante attesa, voci che si rincorrevano e foto rubate, finalmente ieri sono iniziate ufficialmente le riprese del film che vedrà come protagonista la città di. Un cast di altissimo livello, con Dustin Hoffman e Helen Hunt, che insieme sommano 3 premi Oscar, magistralmente guidati dalPeter. Un maestro del cinema d’autore, considerato no dei più significativi cineasti britannici contemporanei, che già da qualche mese si è fuso con la città di, per respirarne la vera essenza. Aiutato passo passo dalla moglie, Saskia Boddeke,anche lei, ha diretto i priminti ciak del film che per il momento porta il titolo di “Tower Stories“, che però, cometo dallo stesso ...