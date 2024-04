Coldiretti | le esportazioni di vino italiano tornano a crescere

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 16 aprile 2024)nel 2024 ledi, con un aumento in valore del 14% a gennaio rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, a testimonianza della resilienza del settore più forte di cambiamenti climatici e tensioni internazionali. È quanto emerge da un'analisisu dati Istat relativi al commercio estero, diffusi al Vinitaly. Dopo il lieve arretramento fatto segnare lo scorso anno, con un valore di 7,8 miliardi che fa comunque della prima voce dell'export agroalimentare, la corsa delle bottiglie tricolori riprende a partire dagli Stati Uniti, primo mercato di riferimento, con una pari crescita del 14%. Segno positivo anche in Germania, secondo sbocco – continua-, con un +3% mentre in Gran ...