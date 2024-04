Gli islamofascisti di Hamas in piazza con l’Anpi - e gli ebrei sotto scorta

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 25 aprile 2024) È sconfortante questo 25 aprile che vede sfilare a Roma e Milano le bandiere dei fan di, epigoni dei palestinesi che durante la Seconda guerra mondiale si schierarono attivamente al fianco dei nazisti, ma che non vede sfilare i gonfaloni delle comunità ebraiche delle due città, esclusi dal settarismo di una Anpi che copre e avalla senza pudore l’antisemitismo dei cortei filopalestinesi. A Milano sfila solo la Brigata ebraica, medaglia d’oro per la Resistenza, ma deve essere protetta e blindata da un imponente servizio d’ordine per impedire che venga assalita con violenza, come ogni anno, dai filopalestinesi. A Roma, scandalo che ha dell’incredibile, da anni,impedisce alla Comunità ebraica di sfilare nel corteo del 25 aprile perché opta per gli slogan antisraeliani. A fronte di tutto questo il Partito democratico tace, Elly Schlein tace, i ...