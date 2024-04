Francia - cadute le pale del Moulin Rouge a Parigi

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 25 aprile 2024) Non ci sono feritinella notte ledel. Lo hanno riferito i vigili del fuoco, secondo cui il crollo è avvenuto tra le 2 e le 3, e non si registrano feriti. Ancora sconosciute le cause della caduta delledi uno dei locali simbolo di