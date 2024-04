Formazioni Liga 33a giornata 2023 2024

Le Formazioni ufficiali di Atletico Madrid-Athletic Bilbao match valevole per la trentatreesima giornata di Liga 2023/2024. Decisamente non un buon momento per la compagine di Diego Simeone, che dopo l’eliminazione dalla Champions ha subito il contraccolpo e ora fatica anche in campionato. Il ...

Continua a leggere>>

Le Formazioni ufficiali di Bayer Leverkusen-Stoccarda match valevole per la trentunesima giornata di Bundesliga 2023/2024. A pochi giorni dalla semifinale di andata di Europa League contro la Roma, la squadra di Xabi Alonso può continuare a gestire le energie, avendo già vinto il titolo un paio di ...

Continua a leggere>>

Betis-Siviglia è una gara valida per la trentatreesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: tv, formazioni e pronostici Il derby è sempre il derby. E di squadre favorite non ce ne sono. Soprattutto in quello tra Betis e Siviglia che molto spesso ha regalato risultati sorprendenti ma ...

Continua a leggere>>

Villarreal-Rayo Vallecano è una gara valida per la trentatreesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 18:30: tv, formazioni e pronostici Villarreal e Rayo Vallecano non hanno più niente da chiedere al proprio campionato. Sì, il sottomarino giallo è a sei punti dalla zona Europa per la ...

Continua a leggere>>

Granada-Osasuna è una gara valida per la trentatreesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 16:15: tv, formazioni e pronostici La retrocessione del Granada non è ancora aritmetica, però i padroni di casa le dovrebbero vincere tutte da qui alla fine della stagione e sperare che diverse ...

Continua a leggere>>