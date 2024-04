Fiumicino - Piero Fassino denunciato per il furto di un profumo da 100 € all' aeroport - la replica | Messo in tasca per errore

(Di mercoledì 24 aprile 2024), deputato del Pd ed ex ministro della Giustizia, è statoper ildi unda 100 euro in un duty free shop all'o di. L'episodio è avvenuto lo scorso 15 aprile all'o di. Il parlamentare del Pd, all'interno di un duty free, aveva m

Piero Fassino , deputato del Pd ed ex ministro della Giustizia, è stato denunciato per il furto di un profumo da 100 euro in un duty free shop all'aeroporto di Fiumicino. La notizia... (ilmessaggero)

