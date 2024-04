Il candidato della Lega alle elezioni europee indagato per finanziamento illecito

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Davide Bordoni è il segretario generalenel Lazio. Ma è anche ildi puntadel Carroccio per la circoscrizione Centro. Oggi però c’è su di lui un’indagine. Che ipotizza il reato di. E che parte da una cena elettorale celebrata allo Shilling di Ostia. L’8 luglio 2021 nel locale del litorale ci sono 615 invitati. Il titolare sta cercando il rinnovolicenza per gli intrattenimenti danzanti nel 2021. «Dal contenuto dei messaggi scambiati tra i due risulta che il proprietario dello stabilimento si rivolga a Bordoni per cercare di risolvere il problema di rilevanza economica per l’imprenditore», si legge in un’informativapolizia. Le date Ci ...