Aurigemma | Un goal per la solidarietà - importante impegno di tutti contro violenza sulle donne

(Di mercoledì 24 aprile 2024) A Catania si è tenuto l'evento “Unper la, una partitail femminicidio”. Allo stadio Massimino di Catania, si è svolto un quadrangolare di calcio, organizzato da All Stars Sicilia. Hanno partecipato la Nazionale Artisti Tv, le All Stars Sicilia, la Nazionale Consiglieri Regionali d'Italia, la Nazionale Giornalisti. L'incasso sarà a favore della Caritas diocesana di Catania diretta da Padre Nuccio Puglisi e dell'Associazione Onlus Thamaia, impegnata nella lotta e contrasto alla. “È stata una bellissima iniziativa, di alto valore sociale. Dobbiamo fare il possibile - dichiara il Presidente del consiglio regionale del Lazio, Antonello, coordinatore della conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle ...

